La teoria del complotto dei laser nel cielo e il terremoto in Venezuela

L'intera narrazione si basa su vecchie animazioni digitali in CGI create mesi prima

Diverse condivisioni Facebook riportano un paio di clip di contenuto ufologico che sarebbero correlate, secondo la narrazione, al terremoto che ha colpito il Venezuela nella notte tra il 24 e il 25 giugno. Si tratta però di contenuti generati in CGI (effetti speciali digitali) creati precedentemente. Oggi li rivediamo associati all’evento recente, con sprezzo per il rispetto che si dovrebbe alle vittime. Abbiamo trovato, per esempio, alcuni esempi dello scorso maggio (qui e qui).

La falsa narrazione virale

Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia: «Prima del terremoto in Venezuela. PROGETTO BLUE LABEL (Da Jony Walker, è un Elisir) Filmati sconvolgenti mostrano strani oggetti che si muovono nel cielo all’alba. Verso le 3 del mattino, diversi strani raggi rossi simili a laser sono apparsi improvvisamente nel cielo, si sono mossi rapidamente sul terreno scansionando l’area, e poi sono svaniti tutti nello stesso istante senza lasciare traccia, Spaventoso».

La fonte originale delle clip

La collega Hala Hamsi è risalita alla fonte originale delle clip nella sua analisi per Al-Nahar. La fonte è l’utente di Tik Tok @archive.available. Nella Home del profilo è possibile vedere diversi filmati dove rappresenta delle misteriose luci globulari e fasci laser su diversi scenari. Le clip originali in oggetto le trovate qui (18 marzo2026) e qui (20 aprile 2026). Si tratta molto probabilmente di un artista che realizza opere in CGI. Del resto non vi è traccia nella stampa locale di conferme degli eventi filmati.

Conclusioni

I video diffusi su Facebook non documentano anomalie nei cieli del Venezuela prima del terremoto del 24-25 giugno 2026. Le immagini sono vecchie animazioni digitali in CGI diffuse originariamente in primavera e riutilizzate in modo ingannevole per generare interazioni sfruttando la cronaca recente.

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