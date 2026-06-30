La frase del comandante NATO sulla Russia che «non cerca un conflitto» circola fuori contesto

L'intervento del generale Alexus Grynkewich è stato "tagliato" per sostenere la narrazione del Cremlino

Circola sui social un testo che attribuisce al «massimo comandante militare della NATO in Europa» la frase «La Russia non cerca un conflitto con la NATO». La narrazione virale sostiene una tesi ben precisa, ovvero che l’allarme su una minaccia russa imminente sarebbe servito solo per giustificare riarmo, spese militari ed escalation. La frase è stata formulata veramente, ma diffusa senza il reale contesto.

Il contesto della vicenda

A pronunciare quelle parole è il generale Alexus Grynkewich, dal 4 luglio 2025 comandante supremo alleato in Europa (SACEUR) e a capo dello US European Command. Lo ha fatto l’11 giugno 2026, durante un panel all’ILA Berlin Air Show, rispondendo a una domanda precisa sulla possibilità di un attacco russo agli Stati baltici, come documentato dal Financial Times.

Le sue parole esatte sono che «la Russia non sta cercando un conflitto», perché comprende il termine «alleanza difensiva» e sa che l’Alleanza dispone di vantaggi asimmetrici. Il «con la NATO» del testo virale è una glossa, in quanto la domanda riguardava i Baltici, aggiunta da chi ha creato il testo e mai pronunciata in quei termini dal generale.

Il contesto che il testo non riporta

Di fatto, Grynkewich lega l’assenza di intenzione bellica russa alla credibilità della deterrenza alleata. Il suo compito, spiega, è far sì che Mosca capisca che un tentativo nei Baltici fallirebbe e che proprio perché lo sa non corre il rischio. Alla domanda se la NATO sia pronta a combattere “stanotte” risponde «Assolutamente». Di fatto, il testo virale trasforma una valutazione fondata sulla forza armata dell’Alleanza in una concessione che quella forza sarebbe stata di troppo.

Il testo virale non fa altro che seguire la narrazione di pochi giorni prima rilasciata da Vladimir Putin, il quale aveva definito «assurdi» i timori europei di un attacco russo, parlando di una minaccia inventata per spingere le popolazioni a spendere di più in difesa.

I timori del generale non riportati nel testo virale

C’è un secondo elemento che il testo virale non riporta, e che va nella direzione opposta alla tesi. La frase arriva nel momento in cui il generale conferma per la prima volta una riduzione degli assetti statunitensi assegnati al Force Model della NATO, capacità aeree e marittime che Washington intende spostare verso il teatro indo-pacifico.

Infatti, Grynkewich dice di star preparando piani di emergenza per ciò che potrebbe avere, o non avere, in Europa di conseguenza. Di fatto, non sta sostenendo che la difesa sia un eccesso, ma sta gestendo un taglio cercando di non aprire dei vuoti rischiosi per la sicurezza dei Paesi alleati.

Conclusioni

Il testo virale riporta solo una parte dell’intervento del generale Alexus Grynkewich, ignorando quanto dichiarato dallo stesso che, di fatto, smentisce l’intera falsa narrazione.

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