3 euro per ogni pacco extra Ue: come funziona il dazio sulle vendite a distanza e sui pacchi

La nuova tassa anticipa l'introduzione dal primo ottobre di un contributo nazionale di 2 euro per il controllo delle importazioni di modico valore

Tre euro in più per comprare beni online da paesi fuori dall’Unione Europea. Dal primo luglio entra in vigore il nuovo dazio sulle vendite a distanza e sui pacchi postali di valore non superiore a 150 euro. Il Sole 24 Ore spiega che nel mirino ci sono le piattaforme di e-commerce. Che, attraverso un flusso costante e incontrollato di piccoli pacchetti I dati attestano questo fenomeno nel 2025 in 5,9 miliardi di euro.

Il nuovo balzello

Il nuovo balzello anticipa l’introduzione dal primo ottobre di un contributo nazionale di 2 euro per il controllo delle importazioni di modico valore (articolo 15 Dl 107/2026). E l’introduzione dal 1° novembre di una Handling Fee unionale di importo variabile fino a 2 euro (accordo UE 26 marzo 2026). Che si dovrebbe sommare al contributo nazionale di 2 € che il Dl 107/2026 ha posticipato al 1° ottobre, Na il testo unionale prevede che quando entrerà in vigore la misura europea quella nazionale deve essere eliminata. Quali sono le operazioni interessate dalla misura? Per vendite a distanza si intendono proprio le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto da un territorio terzo o da un paese terzo a un cliente non soggetto passivo Iva in uno Stato membro.

Chi colpisce la misura

Sono quindi soggette al tributo anche le spedizioni in cui il fornitore fattura e riscuote le spese di trasport dal cliente e le versa al vettore. Escluse dal dazio le importazioni di beni che vengono importate dal consumatore finale e che vengono trasportate dallo stesso nel proprio bagaglio o che vengono prelevate dal consumatore direttamente nel paese terzo. Per la determinazione del valore del pacco isogna far riferimento all’articolo 1 punto 48 del Regolamento (UE) 2446/2015 (regolamento delegato – Rd). Al dazio bisognerà aggiungere anche l’Iva. In caso di utilizzo del regime speciale Ioss (Import One Stop Shop) il dazio non sconta l’Iva, in quanto trattasi di operazione esente.

La classificazione

Ogni bene/merce ha una sua classificazione doganale (identificata quale sistema armonizzato su sei cifre e come Sistema Europeo Taric in 8, 10 cifre. Il dazio si applica in base alla classificazione. Se quindi i beni spediti sono di natura diversa pagheranno il dazio di 3 euro moltiplicato il numero di pezzi spediti (si pensi ad esempio al cliente che compra e riceve con un’unica spedizione una maglietta di lana e una maglietta di fibra sintetica il dazio che pagherà è di 6 euro).

Dichiarazione H7, H6, H1

Ci sono tre modelli diversi di dichiarazione. La dichiarazione H7 semplificata può essere utilizzata per merci di valore non superiore a 150 euro per vendite a distanza anche con intervento di una piattaforma elettronica (con sistema Ioss). H6 può essere utilizzata cumulativamente per dichiarare merci in spedizioni fino a 1.000 euro ì. La dichiarazione H1 è quella ordinaria per prodotti soggetti ad accise o in presenza di restrizioni. Il responsabile è il dichiarante. Ovvero il venditore. Con la spedizione postale a dichiarazione può essere presentata in rappresentanza indiretta dell’ufficio postale extra-Ue di origine della spedizione.