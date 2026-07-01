Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpMondiali 2026Papa Leone XIVVenezuela
ESTERISvizzeraVaticanoVideo

Tuoni alla messa dei lefebvriani, il cielo si fa scuro sui 20mila fedeli: inizia il diluvio dopo la scomunica del Vaticano – Il video

01 Luglio 2026 - 13:04 Giovanni Ruggiero
Google Preferred Site

Un violento temporale si è abbattuto su Econe, il villaggio svizzero dove è in corso la cerimonia delle consacrazioni episcopali della Fraternità San Pio X. Il cielo si è oscurato improvvisamente sopra i fedeli radunati nel grande prato, tra qualche rombo di tuono e poi un vero e proprio diluvio: secondo l’organizzazione lefebvriana sul posto ci sarebbero circa 20mila persone, e ora la distesa si presenta come un mare di ombrelli aperti.

Sui social c’è chi ironizza sul segnale divino che sarebbe stato lanciato su quella celebrazione dal grande valore storico per il mondo cattolico. È con l’ordinazione di quei quattro vescovi che la Fraternità ha lanciato l’ultima sfida a papa Leone XIV. Il pontefice aveva tentato fino all’ultimo di dissuaderli, ma con quella celebrazione la scomunica è stata inevitabile.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Chi è Vadym Iermolaiev, l’oligarca ucraino colpito nell’attentato a Monaco: gli affari in Crimea, la fuga da Kiev e le accuse sui legami con la Russia

2.

Bomba esplode contro una famiglia ucraina, l’attentato per strada a Monaco: «L’obiettivo era un oligarca di Kiev» – I video

3.

Il terremoto in aereo, il panico nella cabina che oscilla per la scossa in Venezuela: la reazione a bordo – Il video

4.

Lo Ius soli negli Usa resta, la Corte Suprema delude Trump. Ma lui esulta su atlete trans e soldi ai partiti: cosa hanno deciso i giudici

5.

Altra famiglia di italiani uccisa dal terremoto in Venezuela, la tragedia di Gennaro Garofalo e 4 parenti: l’addio dal paese d’origine in Italia