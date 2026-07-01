Tuoni alla messa dei lefebvriani, il cielo si fa scuro sui 20mila fedeli: inizia il diluvio dopo la scomunica del Vaticano – Il video

Un violento temporale si è abbattuto su Econe, il villaggio svizzero dove è in corso la cerimonia delle consacrazioni episcopali della Fraternità San Pio X. Il cielo si è oscurato improvvisamente sopra i fedeli radunati nel grande prato, tra qualche rombo di tuono e poi un vero e proprio diluvio: secondo l’organizzazione lefebvriana sul posto ci sarebbero circa 20mila persone, e ora la distesa si presenta come un mare di ombrelli aperti.

Sui social c’è chi ironizza sul segnale divino che sarebbe stato lanciato su quella celebrazione dal grande valore storico per il mondo cattolico. È con l’ordinazione di quei quattro vescovi che la Fraternità ha lanciato l’ultima sfida a papa Leone XIV. Il pontefice aveva tentato fino all’ultimo di dissuaderli, ma con quella celebrazione la scomunica è stata inevitabile.