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Salvini e i ritardi dei treni: «Disagi temporanei. Gli aerei? Colpa del maltempo»

01 Luglio 2026 - 07:00 Alba Romano
Il vicepremier e ministro dei trasporti: tanti cantieri aperti, presto tutto a posto
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Secondo Matteo Salvini l’Italia non è bloccata. I ritardi dei treni e degli aerei ci sono. Ma presto, spiega al Messaggero, andrà tutto meglio: «Oggi ci sono 264 miliardi di euro di cantieri aperti, una cifra mai raggiunta nella storia della Repubblica. Abbiamo pienamente rispettato tutti i target del Pnrr e stiamo realizzando opere che l’Italia attendeva da decenni». E spiega: Sono finalmente partiti il Passante di Alta Velocità di Firenze, la Brescia-Verona, la Napoli-Bari e l’Alta Velocità in Sicilia, che collegherà Palermo, Catania e Messina. A questi si aggiungono investimenti senza precedenti sulle metropolitane, che milioni di cittadini delle grandi città stanno già vedendo con i propri occhi».

Salvini e i ritardi dei treni

Salvini parla di benefici importanti. «È evidente che oltre 1.300 cantieri ferroviari aperti possano comportare qualche disagio temporaneo. Ce ne dispiace, ma i risultati di questi investimenti si misurano nel lungo periodo. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un Paese più moderno domani». E sui ritardi: «I numeri smentiscono chi parla di un sistema al collasso. Ogni giorno circolano circa 10.000 treni e, nonostante i cantieri, la puntualità continua a migliorare: Alta Velocità dal 74,1 per cento al 77,1 per cento, treni regionali dall’88,9 per cento al 90,7 per cento. Servizio Universale dall’82,6 per cento all’87,3 per cento». Quindi: «Nel solo 2025, oltre 35.000 treni sono arrivati a destinazione in orario».

Il trasporto aereo e il maltempo

Sui voli, invece, «per quanto riguarda il trasporto aereo, il maltempo di queste ore sta causando ritardi e cancellazioni in gran parte d’Europa, non soltanto in Italia». Con una polemica politica: «Se il Partito Democratico ha come unica proposta chiedere ogni giorno le dimissioni del ministro, significa che evidentemente ha molto tempo da perdere. Noi, invece, preferiamo impiegarlo per aprire cantieri, sbloccare opere e lasciare al Paese infrastrutture moderne che per troppi anni sono rimaste ferme».

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