Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpMondiali 2026Papa Leone XIVVenezuela
ESTERIPapa Leone XIVVaticano

«I lefebvriani? Sono fissati, non rinunceranno allo scisma»

01 Luglio 2026 - 10:07 Alba Romano
cardinale Gerhard Ludwig Müller lefebvre
cardinale Gerhard Ludwig Müller lefebvre
Il cardinale Müller: «Si comportano come Lutero cinque secoli fa: accetterò il Papa quando il Papa accetterà la mia idea di tradizione. Tutto questo è ridicolo»
Google Preferred Site

«Ho poca speranza che» i lefebvriani «rinuncino all’ultimo momento, sono fissati, seguono la loro ideologia. Non può essere che un gruppo di cattolici definisca sé stesso come l’unica presenza della verità cattolica contro i Papi, i vescovi, i concili»: in un’intervista al Corriere della Sera il cardinale Gerhard Ludwig Müller spiega così cosa sta succedendo con i seguaci di monsignor Lefebvre. «Paradossalmente, sono più protestanti dei protestanti. Che oggi, in Europa, sono più vicini al Papa di loro», aggiunge Müller, che teme non sia possibile che i lefebvriani tornino indietro. «Si comportano come Lutero cinque secoli fa: accetterò il Papa quando il Papa accetterà la mia idea di tradizione. Tutto questo è ridicolo».

Il Concilio Vaticano II

Secondo il cardinale «Benedetto XVI era molto generoso e decise di rimettere loro la scomunica come gesto di dialogo, aspettandosi che facessero alcuni passi verso l’unità e la piena comunione con la Chiesa. E loro l’hanno malinteso». Ovvero: «Hanno visto un gesto così generoso come una capitolazione di Roma davanti a loro: va bene, finalmente Roma capisce che noi abbiamo sempre avuto ragione». Müller spiega che «vogliono giudicare il Papa: sono convinti che, a partire dal Concilio Vaticano II, tutti i Papi abbiano deviato dalla retta dottrina della Chiesa cattolica».

La scomunica

Del Concilio, in particolare, non accettano «alcuni punti sulla libertà religiosa, la separazione tra Chiesa e Stato». Il cardinale fa sapere anche che «non sono pochi, hanno ottocento preti, trecento seminaristi, fedeli che si avvicinano e ricevono da loro i sacramenti. La nomina di nuovi vescovi senza il consenso del Papa è illegittima ma la successione apostolica è valida». Su cosa accadrà ora: «Il Papa dovrà scomunicarli, la scomunica è automatica: non dipende da un suo parere privato ma dal suo ufficio di Successore di Pietro».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Chi è Vadym Iermolaiev, l’oligarca ucraino colpito nell’attentato a Monaco: gli affari in Crimea, la fuga da Kiev e le accuse sui legami con la Russia

2.

Bomba esplode contro una famiglia ucraina, l’attentato per strada a Monaco: «L’obiettivo era un oligarca di Kiev» – I video

3.

Il terremoto in aereo, il panico nella cabina che oscilla per la scossa in Venezuela: la reazione a bordo – Il video

4.

Lo Ius soli negli Usa resta, la Corte Suprema delude Trump. Ma lui esulta su atlete trans e soldi ai partiti: cosa hanno deciso i giudici

5.

Altra famiglia di italiani uccisa dal terremoto in Venezuela, la tragedia di Gennaro Garofalo e 4 parenti: l’addio dal paese d’origine in Italia

leggi anche
Papa Leone
ATTUALITÀ

«Vi prego con il cuore, tornate indietro». L’ultimo appello del Papa ai lefebvriani, la risposta a Leone: chi sono e perché si parla di scisma

Di Matteo Revellino
lefebvriani scisma papa
ESTERI

Lo scisma dei lefebvriani in arrivo: 4 nuovi vescovi e addio alla Chiesa cattolica

Di Alessandro D’Amato
Firma accordo interreligioso a Roma
ATTUALITÀ

Roma, firmato uno storico accordo interreligioso dai rappresentanti di 15 comunità. L’appello del Cardinale Zuppi: «Risolvere i conflitti non con le armi, ma con il diritto»

Di Roberta Brodini