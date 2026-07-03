C’è un coccodrillo a Pistoia? «L’ho visto uscire dal lago»

Un operaio l'ha avvistato nel lago artificiale di Masiano. Un esperto francese gli dà la caccia

Da un mese e mezzo nel lago artificiale di Masiano, in provincia di Pistoia, continuano ad arrivare segnalazioni di avvistamenti di coccordrilli. E ieri, fa sapere La Nazione, è arrivato un esperto dalla Francia con una gabbia speciale per catturarlo. Sempre che non sia una leggenda metropolitana. Anzi, lacustre. La testimonianza con foto e di metà maggio. Un operaio che lavorava alla ripulitura degli angeli dell’invaso che si trova nell’azienda vivaistica Reali. Le autorità hanno preso sul serio la cosa, anche se un fotomontaggio, magari con l’intelligenza artificiale, potrebbe spiegare molto.

Il coccodrillo del lago di Masiano

Il perimetro del lago è stato messo in sicurezza. Sono state piazzate le fototrappole. Oeri è sbarcato a Pistoia Olivier Behra, naturalista ed esploratore francese, universalmente riconosciuto come uno dei massimi esperti mondiali di coccodrilli. Behra ha guidato spedizioni in gran parte dell’Africa per mappare le popolazioni di rettili. Ieri il cacciatore di coccodrilli ha fatto un sopralluogo nel laghetto che è profondo 15 metri. Il rettile sarebbe di due metri e mezzo di lunghezza e di 3-4 anni di età. Come si caccia un coccodrillo?

La gabbia

Per trovarlo è stata approntata una piccola imbarcazione motorizzata. Una volta individuato (se verrà individuato) entrerà in gioco la gabbia. È un’intelaiatura metallica lunga circa quattro metri e alta poco più di un metro, dotata di quattro galleggianti laterali e di un portellone pronto a chiudersi «a molla» non appena l’animale vi entrerà, verosimilmente con l’ausilio di un’esca attaccata a un grande amo legato a un grosso filo d’acciaio.