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La 19enne italiana arrestata a Skopje per aver aggredito un agente

03 Luglio 2026 - 10:34 Alba Romano
italiana arrestata parco cittadino skopje
italiana arrestata parco cittadino skopje
Secondo il ministero nordmacedone non aveva un titolo di soggiorno
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Una cittadina italiana di 19 anni, identificata con le iniziali G.F., è stata arrestata nelle prime ore del 2 luglio. Secondo l’accusa avrebbe aggredito fisicamente un agente di polizia nel Parco cittadino di Skopje, durante un intervento delle forze dell’ordine. Secondo il Ministero dell’Interno nordmacedone l’episodio si è verificato intorno alle 04:40, mentre gli agenti della SVR Skopje stavano svolgendo attività di servizio. La giovane è stata fermata e condotta presso una stazione di polizia.

Le autorità hanno inoltre accertato che la cittadina italiana si trovava in Macedonia del Nord senza un regolare titolo di soggiorno, circostanza che comporta ulteriori conseguenze amministrative oltre al procedimento penale. Il Ministero dell’Interno ha annunciato che, al termine delle indagini e della documentazione del caso, sarà presentata una denuncia alla competente Procura. Le ipotesi contestate riguardano l’aggressione a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni e la violazione della normativa nazionale sul soggiorno degli stranieri.

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