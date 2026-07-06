Dopo Sinner, anche Cobolli e Paolini a caccia dei quarti di Wimbledon. Chi sono gli avversari, quando giocano e dove vederli in tv e streaming

Per il toscano si preannuncia un match insidioso contro De Minaur. L'azzurra si gioca il passaggio di turno invece contro la sorpresa Eala: gli orari e dove saranno trasmesse le partite

Jannik Sinner il suo l’ha già fatto, battendo il giapponese Mochizuki e strappando il pass per i quarti di finale. Si apre la seconda settimana di Wimbledon, l’ultima. Anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini vogliono conquistare un posto nei primi otto dello Slam londinese. Il tennista romano cerca l’accesso ai quarti di finale per la seconda volta consecutiva ma se la deve vedere con il numero 6 al mondo, Alex de Minaur. Paolini invece affronta la filippina Alexandra Eala, n.32 Wta, che nel terzo turno ha battuto Iga Swiatek.

Chi è l’avversario di Cobolli agli ottavi

La testa di serie numero 9, Cobolli, contro quella numero 6, De Minaur. Anche solo questo fa capire l’equilibrio dell’ottavo di finale di Wimbledon che si gioca come primo match sul Campo 1, alle 14:00 italiane. I due precedenti sorridono all’australiano, ma risalgono al 2024, quando erano due giocatori diversi. De Minaur era al top della sua carriera per gioco e condizione, mentre Cobolli era in ascesa ma ancora nelle retrovie del tennis che conta. Il test decisivo è Wimbledon: l’azzurro vuole bissare i quarti dello scorso anno, quando venne battuto da Djokovic.

Chi è l’avversaria di Paolini agli ottavi

È in crescendo Jasmine Paolini ma occhio a sottovalutare Alexandra Eala: al terzo turno ha battuto la campionessa uscente Iga Swiatek. E nell’unico precedente tra le due tenniste a vincere era stata proprio la filippina. Si deve tornare indietro di appena cinque mesi: vinse Eala, dominando il primo set La partita tra Paolini e la filippina apre il programma della giornata sul Centrale: l’inizio è fissato per le 14:30, ore italiane.

Dove vedere gli ottavi di finale di Wimbledon in tv e streaming

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Al momento non è disponibile un’offerta in chiaro.