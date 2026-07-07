Etna ancora in eruzione, stop ai voli a Catania. I disagi per la cenere: ancora blocco integrale dei voli – Il video

Durerà fino almeno alle 14 di oggi 7 luglio lo stop ai voli per e in direzione dell'aeroporto internazionale di Catania

Non si ferma la nuova fase eruttiva dell’Etna, che continua a emettere cenere dalla bocca aperta sull’alto fianco orientale del cratere Voragine. A causa dell’attività vulcanica registrata nella notte tra il 6 e il 7 luglio, restano sospesi gli arrivi e resta «il blocco integrale alle partenze» all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Lo stop, comunicato dalla Sac, la società che gestisce lo scalo etneo, è stato prorogato fino alle 14 di oggi 7 luglio.

Cosa controllare prima di partire

Chi deve volare da o per la Sicilia orientale può comunque contare sullo scalo di Comiso, nel Ragusano, gestito anch’esso dalla Sac e che risulta regolarmente attivo. La società invita comunque i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di mettersi in viaggio verso lo scalo, e assicura che nelle prossime ore arriveranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione.