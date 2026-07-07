La foca monaca avvistata nell’area protetta di Punta Campanella, l’emozione dei sub: perché è un evento sempre meno raro – Il video

L'incontro dall'imbarcazione di un gruppo di sub che si preparavano per un'escursione al largo della penisola sorrentina. Perché secondo il direttore dell'Area marina protetta, questo video dimostra che la strada presa è quella giusta

Nuovo avvistamento della rara foca monaca nell’area marina protetta di Punta Campanella, in penisola sorrentina, questa volta a Massa Lubrense. L’esemplare è stato ripreso proprio in zona rossa, il livello di tutela più alto dell’area, mentre cattura e divora una preda, forse una musdea, in un tratto di mare dove pesca e attività umane sono vietate, con l’unica eccezione delle immersioni autorizzate. A immortalare la scena sono stati i subacquei del Centro Immersioni Torre del Greco, al termine di un’escursione nei fondali. «Un momento incredibile, all’inizio abbiamo pensato a un delfino», racconta a Repubblica Franco Roma che era al timone dell’imbarcazione. Lui stesso ricorda come già in passato aveva incrociato una foca monaca decenni fa in Sardegna, ma di dimensioni decisamente inferiori a quella vista stavolta.

Perché gli avvistamenti di foca monaca aumentano

Il ritorno della specie viene letto come la prova che le politiche di tutela funzionano. «Un video bellissimo e significativo, perché dimostra l’importanza di proteggere in modo integrale alcune zone», commenta Pierluigi Capone, direttore dell’Amp Punta Campanella, spiegando che dopo quasi 30 anni di conservazione la biodiversità dell’area è cresciuta al punto da offrire alla foca monaca, assente da quasi un secolo, un sito ricco di prede dove cacciare senza il disturbo delle attività umane. Il monitoraggio della specie prosegue con l’Ispra attraverso fototrappole e analisi del Dna ambientale, mentre ai diportisti viene chiesto, in caso di incontro, di mantenere le distanze ed evitare rumori o interazioni, contattando subito gli esperti. Sul numero degli avvistamenti c’è una piccola discrepanza tra le fonti: la Repubblica parla di «oltre 20» casi lungo le coste campane negli ultimi 14 mesi, mentre l’ufficio stampa dell’Amp Punta Campanella, citato dall’Ansa, indica la cifra precisa di 24.