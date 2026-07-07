Rapinano due turisti, ma non vedono la caserma dei carabinieri: il colpo in diretta sugli schermi della stazione Duomo di Milano – Il video

Arrestato uno dei due rapinatori, mentre il complice è riuscito a scappare. Il colpo ai danni di due turisti fermi sul marciapiede a chiacchierare: la scena vista dagli schermi della stazione dei carabinieri proprio là davanti

Se c’era un posto sbagliato per mettere a segno una rapina, quello era sicuramente il marciapiede davanti alla stazione Duomo dei carabinieri di Milano. Il colpo maldestro risale allo scorso sabato 4 luglio, tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, proprio davanti alla caserma dei carabinieri di Milano Duomo. È pomeriggio quando le telecamere di videosorveglianza della caserma hanno ripreso l’intera scena, una coppia di turisti americani era ferma a chiacchierare sul marciapiede quando due giovani, passandole accanto, hanno finto di allontanarsi per poi tornare indietro. Uno dei due si è lanciato sull’uomo, cercando di strappargli dal polso l’orologio, un pezzo dal valore stimato di circa 500 euro.

La rapina e l’arresto

I militari erano già davanti agli schermi in caserma da cui seguivano tutta la scena. Perciò sono intervenuti in pochi istanti, riuscendo a bloccare uno dei due presunti responsabili, un 18enne di origini nordafricane, nato in Spagna, finito in manette con l’accusa di rapina in concorso. Il complice è invece riuscito a scappare, portando via l’orologio sottratto alla vittima. Durante il fermo il ragazzo è caduto a terra, riportando alcune escoriazioni e un trauma al capo, soccorso sul posto, è stato poi trasferito in codice verde al Policlinico di Milano per accertamenti, prima di essere portato nel carcere di San Vittore. Le vittime, seppur scosse e con lievi escoriazioni, hanno invece rifiutato le cure mediche.