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Il campo largo si riunisce a Napoli, l'abbraccio di Bonelli, Conte, Fratoianni e Schelin sul palco – Il video

08 Luglio 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Napoli, 08 luglio 2026 L'abbraccio di Bonelli, Conte, Fratoianni e Schelin sul palco di Napoli dove il campo largo si è riunito per un comizio in vista delle elezioni politiche del 2027. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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