POLITICAPunti di VistaVideo Il campo largo si riunisce a Napoli, l'abbraccio di Bonelli, Conte, Fratoianni e Schelin sul palco – Il video 08 Luglio 2026 - 22:45 Redazione (Agenzia Vista) Napoli, 08 luglio 2026 L'abbraccio di Bonelli, Conte, Fratoianni e Schelin sul palco di Napoli dove il campo largo si è riunito per un comizio in vista delle elezioni politiche del 2027. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Alessandro Di Battista e la tentazione 2027: dal dialogo con Pap all’incontro con Vannacci. I timori nel campo largo 2. Caso Bartolozzi, la Consulta dichiara ammissibile il conflitto d’attribuzione sollevato dalla Camera: prima vittoria per il centrodestra 3. Clemente Mastella e la malattia: «Ho un tumore. Dovrò decidere se operarmi o fare terapia» 4. L’ex Iena La Vardera, la candidatura per la Regione Sicilia 2027 e quella idea di un futuro nazionale guardando a Di Battista 5. Chi sono i sindaci e le sindache più amate d’Italia, in testa Sara Funaro di Firenze. E Silvia Salis? Dove si piazza in classifica – I dati