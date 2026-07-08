Trump a vertice Nato: Molto amore qui, leader hanno il bene nel loro cuore. Persone intelligenti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2026 "Voglio solo dire che in quella stanza c'era un amore immenso. La stampa ha potuto assistere alla fase iniziale dell'incontro, ma non ha potuto sentire gli interventi. E in effetti ho pensato che fosse un peccato che la stampa non abbia potuto vederlo, perché ognuno di loro ha preso la parola per un po'. Anch'io ho parlato brevemente; ci sono stati molti discorsi. Siamo stati sintetici, ma è un peccato che i giornalisti non abbiano potuto vedere cosa stavamo facendo in quella stanza: si trattava di persone molto intelligenti, con tanto bene nel cuore – vero bene, non malvagità – e stanno facendo un ottimo lavoro per il loro Paese. Il mondo sta andando bene. Come sapete, il prezzo del petrolio è sceso. Vedremo se riusciremo a mantenerlo basso", lo ha detto Trump al vertice Nato di Ankara. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev