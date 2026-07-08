Wimbledon, dopo Sinner tocca a Paolini e Cobolli per un tris azzurro in semifinale: gli orari e dove vedere i match in tv e streaming

Mai tre italiani hanno raggiunto la semifinale di uno Slam. Paolini se la dovrà vedere contro Kostyk, Cobolli con Fery: entrambi giocheranno sul Centrale

Mai tre italiani si sono qualificati alle semifinali di uno Slam. Jannik Sinner ha già staccato il pass, battendo il tedesco Jan-Lennard Struff: ora avrà due giorni di riposo prima di sfidare un eroico Novak Djokovic, uscito vittorioso dal quarto di finale più lungo della storia di Wimbledon a 39 anni. Ora è il turno di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, per una giornata che potrebbe diventare storica per il tennis italiano. Entrambi giocheranno sul campo più prestigioso del Championship. Aprirà il programma la tennista numero 17 del mondo, contro Marta Kostyuk. A seguire, sarà la volta del tennista romano, che se la vedrà con la wild card Arthur Fery, britannico con cittadinanza francese.

Paolini contro Kostyuk

Il programma del Centrale dell’All England Club verrà aperto dal quarto di finale di Jasmine Paolini. L’inizio è fissato per le 14.30 italiane. La tennista azzurra cerca la seconda semifinale di Wimbledon in carriera, dopo quella del 2024. Due anni fa la vinse pure, arrivando fino in finale. Paolini sembra aver accantonato i problemi che avevano influenzato la prima parte di stagione, facendola scivolare sotto la top 10 del ranking Wta. Se la dovrà vedere con l’ucraina Marta Kostyuk, numero 13 al mondo, che sta vivendo la migliore stagione in carriera. Al Roland Garros era arrivata fino in semifinale, mentre qui a Wimbledon giocherà i quarti per la prima volta. Nel 2026 è una delle tenniste più in forma: ha vinto 20 delle ultime 21 partite. Paolini è avanti 2 a 1 nei precedenti, ma non si sono mai incrociate sull’erba e l’ultimo incontro risale al 2023.

Cobolli contro Fery

Flavio Cobolli farà il tifo per Jasmine Paolini, poi sarà il suo turno: l’inizio è intorno alle 17:00 italiane, ma tutto dipende dal quarto di finale dell’azzurra, che si giocherà prima del suo sul Centrale. È la seconda volta consecutiva che Cobolli raggiunge la top 8 di Wimbledon. Lo scorso anno perse contro Djokovic. Oggi l’avversario è più morbido, almeno sulla carta, ma con una storia incredibile. Una wild card, cioè un giocatore ammesso al torneo con un invito speciale, arrivata fino ai quarti di finale. Prima di Wimbledon 2026, Arthur Fery aveva vinto solo due partite nel tabellone principale di uno Slam ed è entrato per la prima volta nella top 200 del ranking Atp nel 2025. Cobolli parte nettamente favorito, anche se l’unico precedente, agli Australian Open è stato vinto proprio dal numero 114 al mondo.

Dove vedere i quarti di finale in tv e streaming

I match di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, così come tutte le partite di Wimbledon 2026, saranno trasmessi in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Al momento non è disponibile un’offerta in chiaro.