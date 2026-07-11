Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
ATTUALITÀAutoAutoveloxGoverno MeloniMatteo Salvini

Autovelox, scattano le nuove regole: 850 apparecchi rischiano lo stop. Ecco cosa cambia

11 Luglio 2026 - 18:38 Ygnazia Cigna
autovelox nuove regole cosa cambia 12 luglio
autovelox nuove regole cosa cambia 12 luglio
Il nuovo decreto autovelox entra in vigore il 12 luglio: circa 850 dispositivi rischiano lo stop. Ecco i nuovi criteri per l'omologazione
Google Preferred Site

Cambiano le regole per gli autovelox e, con l’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale sull’omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità, circa 850 apparecchi rischiano di fermarsi in attesa di ottenere il via libera previsto dalla nuova normativa. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e operativo da domani 12 luglio, disciplina in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura degli strumenti utilizzati per accertare le violazioni dei limiti di velocità, con l’obiettivo di superare le incertezze che negli ultimi anni hanno alimentato un ampio contenzioso tra automobilisti e amministrazioni locali.

Il decreto ministeriale e gli 850 dispositivi a rischio

Secondo quanto riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i dispositivi attualmente attivi perché già conformi ai requisiti richiesti per l’omologazione sono circa 3.150. Per gli altri 850, invece, i produttori dovranno avviare la procedura di omologazione, presentando la documentazione integrativa prevista dal decreto. Il testo, già annunciato nelle scorse settimane dal ministro e vicepremier Matteo Salvini, introduce per la prima volta criteri tecnici e parametri numerici specifici e uniformi per certificare l’affidabilità degli apparecchi utilizzati sulle strade italiane.

Precisione e tolleranza: i nuovi requisiti tecnici

Tra le novità più rilevanti figurano specifiche soglie minime di prestazione che gli autovelox dovranno rispettare. Il tasso di rilevamento dei veicoli dovrà raggiungere almeno il 90%, mentre la corretta associazione della velocità al veicolo, l’acquisizione delle immagini e il riconoscimento delle targhe dovranno garantire un’affidabilità non inferiore al 95%. Previsti anche requisiti stringenti sull’accuratezza della misurazione. Durante le verifiche di omologazione lo scostamento rispetto allo strumento campione non potrà superare i 3 chilometri orari per velocità fino a 100 km/h e il 3% oltre tale soglia.

Ti potrebbe interessare

Stop alla valanga di ricorsi

Il decreto arriva dopo anni di polemiche e ricorsi legati alla validità delle sanzioni elevate da dispositivi privi di una chiara omologazione ministeriale. Diverse pronunce della magistratura hanno, infatti, evidenziato la distinzione tra semplice approvazione tecnica e omologazione, aprendo la strada a migliaia di contestazioni da parte degli automobilisti. Per il ministero, le nuove regole puntano a garantire maggiore certezza normativa e uniformità nei controlli, mantenendo come obiettivo prioritario la sicurezza stradale.

Il commento dell’Associazione vittime incidenti stradali

Soddisfatta l’Associazione vittime incidenti stradali Onlus. «Il decreto autovelox mette finalmente fine al caos dell’omologazione. Non si possono mettere autovelox solo per fare cassa ma deve passare il messaggio che le regole vanno rispettate per tutti», commenta l’avvocato e presidente dell’associazione, Domenico Musicco. «Non basta l’occhio elettronico per fare sicurezza stradale, servono più controlli sulle nostre strade e l’educazione stradale nelle scuole. Avremo a breve un incontro con il ministero dell’Istruzione per introdurre un’ora obbligatoria di educazione Stradale nelle nostre scuole. Bisogna lavorare sulla sicurezza stradale e metterla come priorità nell’agenda del governo e delle istituzioni locali», aggiunge.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto a Venezia ma se li prende il Comune: ora il giudice lo obbliga a restituire la somma alla lavoratrice

2.

Terrore su Ryanair, si rompe un finestrino in volo: passeggero trattenuto dalla moglie per non essere risucchiato – Il video

3.

Sigfrido Ranucci e il giallo sul leader straniero dietro al sondaggio di Lavitola: la colletta e i due giornalisti coinvolti. Il sospetto sul servizio di Report dietro alla bomba

4.

«Morto schiacciato dal peso del cognato», la tragedia dopo la caduta: la lite al cancello di casa a Palermo

5.

Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché «l’ha guardato»: chi è Mohammed Saidi, scarcerato la notte prima

leggi anche
Autovelox
ATTUALITÀ

Autovelox, si cambia di nuovo su approvati e non omologati: cosa succede ora e cosa cambia per multe e ricorsi

Di Matteo Revellino
autovelox spegnimento comuni italia
ECONOMIA & LAVORO

Autovelox senza omologazione, le multe si devono pagare. L’ultima svolta dalla Cassazione che fa felici i sindaci: cosa è cambiato

Di Giovanni Ruggiero
Autovelox
ECONOMIA & LAVORO

Autovelox, ecco l’elenco del ministero con tutti i dispositivi autorizzati. Le multe annullate e le novità: dove si trovano – Il documento

Di Bruno Gaetani
Autovelox
ATTUALITÀ

Parte il censimento degli autovelox, la corsa contro il tempo per Comuni e forze dell’ordine: multe nulle dal 30 novembre senza registrazione

Di Ugo Milano
autovelox bologna sentenza giudice omologazione approvazione
ATTUALITÀ

La multa dell’autovelox va pagata «anche se non è omologato», il ribaltone dalla sentenza della giudice di Bologna

Di Davide Aldrigo