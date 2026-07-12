Stefano Cappellini è il nuovo direttore ad interim di Repubblica: chi è il giornalista scelto dopo l’addio di Orfeo

La nomina è stata comunicata al Comitato di Redazione come soluzione interna intermedia. L'editore incontrerà la redazione

Stefano Cappellini è il nuovo direttore ad interim di Repubblica. La nomina del vicedirettore, già responsabile della redazione politica del quotidiano, è stata comunicata al comitato di redazione come soluzione interna dopo l’uscita di Mario Orfeo, chiamato a ricoprire il ruolo di direttore editoriale di Qn Media, il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Lo riferisce Il Foglio.

Gedi convoca la redazione

L’amministratore delegato di Gedi, Mirja Cartia D’Asero, ha informato i giornalisti con un messaggio invitando chi potrà a un incontro in redazione prima della pausa estiva.

L’editore di Repubblica incontrerà la redazione

Martedì è previsto a Roma l’arrivo dell’editore di Repubblica, Thodōrīs Kyriakou, che incontrerà la redazione e avrà una serie di appuntamenti istituzionali e politici. Tra le ipotesi anche un passaggio al Quirinale per presentare il nuovo direttore, mentre non sono esclusi incontri con esponenti politici, tra cui la segretaria del Pd Elly Schlein e Matteo Renzi.

Chi è Stefano Cappellini

Stefano Cappellini ricopre il ruolo di vicedirettore del quotidiano la Repubblica dal 2024. Ha mosso i primi passi nel giornalismo collaborando con Il Riformista, testata nella quale ha conseguito l’iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti nel 2004. Nel corso della sua carriera ha ricoperto prima l’incarico di vicedirettore e successivamente quello di direttore del quotidiano, prima di lasciare la testata e approdare a Il Messaggero. Ha lavorato anche come autore televisivo per programmi come Batti e ribatti e Controcorrente e ha pubblicato tre libri.