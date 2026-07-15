Rimini, uccide la compagna poi chiama i carabinieri e li aspetta accanto al cadavere

La vittima aveva 62 anni: finita forse con un martello o un coltello

Una donna di 62 anni è stata uccisa a Rimini mercoledì sera dal compagno. La dinamica dell’omicidio al momento non è chiara ma sembra sia stata utilizzata un’arma contundente, un martello o un coltello. Secondo l’Ansa sarebbe stato lo stesso compagno della vittima a chiamare le forze dell’ordine per dire di aver ucciso la la donna. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al cadavere della 62enne. L’uomo sarebbe quindi stato fermato.

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