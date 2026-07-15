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Chiusa altra inchiesta su Santanchè, verso richiesta di processo per l’ex ministra: «Bancarotta e truffa allo Stato»

15 Luglio 2026 - 17:18 Alba Romano
daniela santanché
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L’indagine riguarda i crac Ki Group, Ki Holding, Bioera e Umbria. Coinvolte altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno
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Nuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, «falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato» per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl.

Gli altri procedimenti in corso

La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps.

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