Ruba una collana a una ragazza, poi posta il video sui social: due minorenni arrestate a Milano

Il video della ragazza, seguita da oltre 95 mila follower, è servito agli agenti della squadra mobile per smascherarle e rintracciarle. Le due si trovano ora nel carcere minorile di Pontremoli

In pieno centro a Milano poco dopo le 2:30 di notte del 25 giugno, vicino alle colonne di San Lorenzo, due ragazze minorenni hanno rubato una collana a una studentessa universitaria. Ritenendo forse l’episodio una goliardata, la ragazza di 17 anni e la sua complice di 15 anni, hanno poi deciso di postare il video del furto su TikTok. Ma è proprio grazie a (o per colpa di) quel video che le due sono state individuate e fermate dalle forze dell’ordine. Ora le ragazze si trovano al carcere minorile di Pontremoli. L’arresto rientra in una più grande operazione organizzata delle forze di Polizia contro la criminalità giovanile.

Il furto della collana

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la vittima era stata fermata con la scusa di una sigaretta. A quel punto le due ragazze le hanno strappato la borsa per rovistarci dentro e, non avendo trovato un portafoglio o dei soldi, l’hanno bloccata alle spalle tirandole i capelli. È in quel frangente che la 17enne le avrebbe strappato la collana per poi fuggire. All’arrivo della polizia le due erano già sparite. Secondo le prime ricostruzioni, si erano andate a nascondere nel cortile di un palazzo della via.

Il video e l’arresto della ragazze

Poche ore dopo il furto sul profilo social Tiktok di una delle due ragazze, è comparso il video in cui la 17enne si riprende mentre balla e canta, mostrando tra i denti una collana. Il video della ragazza, seguita da oltre 95 mila follower, è servito agli agenti della squadra mobile per smascherarle. In più, sempre grazie ai video pubblicati sui social, la polizia è riuscita a capire dove poter rintracciare le due ragazze. Le minorenni sono state così fermate il 13 luglio dalla polizia in piazza Gae Aulenti, a Milano.

I precedenti

La giovane influencer non era al suo primo reato. La 17 enne, nata a Milano, era già stata fermata due volte: una per un furto e una per una rapina. In più, sempre secondo il Corriere della Sera, anche i genitori della giovane avrebbero dei precedenti. Il padre sarebbe stato fermato in passato per droga, mentre la madre per rapina. Proprio per questi precedenti, secondo la gip per i Minorenni Nicoletta Cremona, «la gravità del fatto denota l’assenza di adeguati modelli adulti di riferimento». Ora le ragazze sono state portate al carcere minorile di Pontremoli, mentre il giudice ha incaricato i servizi sociali di indagare sul contesto familiare e ambientale in cui le due giovani sono cresciute.