Accoltella l’amica durante una lite per un ragazzo: arrestata a Roma

Sembra che la 25enne abbia tirato fuori un coltello, che le è stato poi tolto dalle mani dalla 20enne che lo avrebbe usato per accoltellarla quattro volte

Una ragazza di 19 anni è stata arrestata per aver accoltellato un’amica durante una lite per un ragazzo. L’allarme è scattato quando di notte la vittima si è presentata al policlinico di Tor Vergata con un coltello ancora conficcato nella schiena e profonde ferite. È stata sottoposta a intervento chirurgico ed è ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori tra le due giovani, un tempo amiche, c’erano dissidi per vicende legate a un ragazzo. Erano circa le 4 del mattino di ieri quando la 25enne e una sua amica di 19 anni si sono date appuntamento attraverso i social, in via Francesco Anichini per discutere di un ragazzo. Il confronto è poi sfociato in una lite violenta e sembra che la 25enne abbia tirato fuori un coltello, che le è stato poi tolto dalle mani dalla 20enne che lo avrebbe usato per accoltellarla quattro volte. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Casilino.