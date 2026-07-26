I legami con l’Isis, i precedenti, la “deradicalizzazione”: chi è Abdul Ballout, il 21enne ricercato per l’attentato al Pride di Berlino

Il giovane, di nazionalità tedesca, avrebbe provato a raggiungere lo Stato islamico in Siria nel 2025. La polizia: «È pericoloso». Arrestato un presunto passeggero del van che ha travolto la folla

Si chiama Abdul Ballout e ha 21 anni l’uomo sospettato dalla polizia di Berlino per l’attentato di ieri, sabato 25 luglio, al Gay Pride di Berlino. Sarebbe stato lui, secondo le prime ricostruzioni, a lanciare un furgone contro la folla. Alto un metro e novanta, corporatura esile, capelli neri, ieri sera indossava una felpa scura con il cappuccio e pantaloni bianchi. La polizia ha diffuso una foto segnaletica del 21enne, mettendo in guardia sul fatto che «è pericoloso». Secondo la Bild, in passato è stato condannato per «preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato». La madre di Abdul Ballout è originaria del Libano e ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 2002.

L’Indagine per «sospetto attentato»

La Procura generale tedesca e l’Ufficio criminale regionale di Berlino stanno indagando per «sospetto attentato». Non è ancora chiaro se si tratti di un singolo autore o se vi siano complici. Secondo la polizia, i testimoni hanno fornito dichiarazioni contrastanti riguardo al numero degli autori, che potrebbero essere anche più di uno. L’eventuale uso di un’arma da taglio è oggetto di accertamenti da parte della polizia, ma non è stato ancora confermato.

I legami con l’Isis

Secondo la Bild, la polizia di Berlino ha specificato che il 21enne Abdul Ballout, sospettato per l’attentato al Gay Pride, sarebbe un sostenitore dello Stato Islamico. Secondo la rivista Der Spiegel, il giovane – che ha la cittadinanza tedesca – aveva tentato di raggiungere l’Isis in Siria nel 2025, ma era stato arrestato in Libano e rimpatriato in Germania. Secondo Die Welt, Ballout avrebbe dovuto partecipare a 26 incontri presso un centro di consulenza specializzato in deradicalizzazione e prevenzione dell’estremismo. Il motivo erano alcuni post sui social media in cui avrebbe dichiarato il proprio sostegno a un gruppo terroristico. Ballout avrebbe partecipato ai primi due incontri, il 15 giugno e il 9 luglio, su base volontaria. Un terzo incontro era previsto per il 27 luglio, ovvero domani.

Arrestato un presunto passeggero del van

Secondo le informazioni fornite dall’emittente tedesca Rbb, c’è stato un arresto dopo l’attacco in occasione del Gay pride a Berlino. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità iraniana. La polizia ritiene che fosse a bordo del furgone che ha investito la folla.