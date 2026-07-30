Il Fatto: Giletti al posto di Ranucci a Report?

La Rai valuta il cambio di conduzione. Ma c'è anche l'ipotesi interna

Per la conduzione di Report in caso di addio di Sigfrido Ranucci tra i papabili c’è anche Massimo Giletti. L’indagine del comitato etico Rai sui rapporti tra Ranucci e Valter Lavitola è appena iniziata. E una parte dell’azienda tifa esplicitamente per il cambio di conduzione. Che arriverebbe tramite una sospensione da parte dell’azienda per questioni di opportunità. Il Fatto Quotidiano ricorda che l’a.d. Giampaolo Rossi ha detto che «Report è un brand della Rai, che continuerà a prescindere da chi sarà il conduttore e pure l’amministratore delegato».

Ranucci, Report e Giletti

L’8 luglio anche il direttore dell’approfondimento Paolo Corsini dopo lo stop alle repliche estive ha detto: «Report va avanti con o senza Ranucci…». Una delle ipotesi prevede il passaggio di Giletti da Lo stato delle cose a Report. Anche se l’ipotesi del conduttore esterno non convince tutti. E il caso di Chi l’ha visto?, dove dopo l’addio di Federica Sciarelli è stata scelta l’interna Raffaella Griggi, potrebbe fare scuola. Nell’ultimo cda prima della pausa estiva si parlerà proprio del caso Ranucci. Rossi ragguaglierà i consiglieri sui lavori del comitato etico.