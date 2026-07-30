«6 milioni morti per l’afa»: Repubblica non ha mai scritto così, lo screenshot virale è manipolato

Nell'articolo originale del 28 giugno 2026 si legge «12mila morti», non «6 milioni».

Circola lo screenshot di un articolo di Repubblica con il titolo «Europa nella morsa dell’afa: 6 milioni morti, allerta massima». Il titolo è falso, in quanto è stato modificato digitalmente da utenti online dopo la pubblicazione dell’articolo originale. Il quotidiano ha scritto «12mila morti», non «6 milioni di morti».

Come circola la falsa narrazione

Da giugno 2026 circola su Facebook lo screenshot di un presunto articolo di Repubblica firmato da Antonello Guerrera. Il titolo nell’immagine recita: «Europa nella morsa dell’afa: 6 milioni morti, allerta massima». Uno degli utenti che condivide l’immagine manipolata commenta così: «Anche qua ci devono essere passati i nazisti…. Hanno acceso i forni del sole… E via altri 6 milioni di morti…. Pare sia un numero speciale sto 6 milioni… Un classico di certe emergenze».

Il titolo originale di Repubblica

L’articolo esiste, ma il titolo no. Repubblica ha pubblicato il 28 giugno 2026 un pezzo di Antonello Guerrera con il titolo «Europa nella morsa dell’afa: 12mila morti, allerta massima». La versione cartacea dello stesso giorno riportava una formulazione leggermente diversa: «Europa nella morsa dell’afa. “Possibili fino a 12 mila morti”». La versione salvata su WebArchive dell’articolo rivela il titolo originale. Di fatto, la frase «12mila morti» è stata sostituita digitalmente con «6 milioni di morti!».

Conclusioni

Repubblica non ha mai pubblicato un articolo con il titolo «Europa nella morsa dell’afa: 6 milioni morti, allerta massima». Il titolo è stato alterato digitalmente, dove nell’originale si leggeva «12mila morti».

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