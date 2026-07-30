Emergenza Ceuta, Madrid reagisce male alle parole di Tajani. La regolarizzazione di Sanchez non c’entra con chi ha aggirato oggi il confine

Convocato l'ambasciatore italiano. Le nuove mosse del governo spagnolo sono diventate lo spauracchio della preoccupazione di altri governi europei (incluso il nostro). Ma il piano di adeguamento non riguarda le persone che in queste ore sono arrivate dal Marocco

«Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del Governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500mila immigrati irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di essere umani», ha dichiarato oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dichiarandosi favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna. Parole che hanno irritato il governo di Madrid. «Questo messaggio è inappropriato da parte del ministro degli Esteri di un Paese partner e amico, dal quale ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia di parte, ho convocato per domani l’ambasciatore d’Italia», ha annunciato su X il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, commentando il tweet di Tajani.

Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia. https://t.co/8ZDSZ1Il5c — José Manuel Albares (@jmalbares) July 30, 2026

Ma perché in Spagna si sono arrabbiati? Forse perché le recenti decisioni del governo Sanchez non riguarderebbero i migranti che in queste ore hanno aggirato il confine tra Marocco e Spagna, via terra e via mare.

Il governo Sanchez e l’obiettivo di regolarizzare mezzo milione di migranti: cosa è successo

Partiamo da un elemento: sono già scaduti i termini per accedere alla sanatoria straordinaria per i migranti avviata dal governo spagnolo guidato dal socialista Pedro Sánchez. Il Dipartimento per l’Immigrazione ha regolarizzato, secondo i dati emersi su El Pais, la posizione di circa 11.000 persone su un totale di 1,17 milioni di domande presentate. Il governo si aspettava la metà delle richieste ed è stato superato il precedente record del 2005 di domande fatte sotto il governo Zapatero (691.655 richieste).

Secondo elemento: non era una sanatoria per tutti. Poteva presentare domanda chi è entrato nel paese prima del 31 dicembre 2025. Non solo, il richiedente doveva dimostrare la permanenza nel territorio nazionale pari o superiore a 5 mesi, con documenti come il certificato di iscrizione anagrafica, contratti di affitto, bollette delle utenze, referti medici, invio di denaro all’estero o biglietti aerei. Inoltre non poteva avere precedenti penali. Nè in Spagna, né nel paese d’origine.

Cosa succede per chi viene accettato

La cittadinanza non è automatica. Una volta ammessa la domanda, qualsiasi procedura di rimpatrio o espulsione viene sospesa e il richiedente otterrà un’autorizzazione provvisoria di soggiorno della durata di un anno. Alla scadenza di tale periodo dovrà chiedere un’autorizzazione ordinaria. L’ammissione alla procedura non equivale all’ottenimento automatico della cittadinanza spagnola, che segue un iter diverso, con altri requisiti legali. Si può dire che la sanatoria è una sorta di pre-filtro, che permette l’ottenimento futuro della cittadinanza. In parole povere uno strumento possibile per chi la cittadinanza non poteva ottenerla stando in uno status totalmente irregolare. Secondo un’analisi di SkyTg24 a presentare domanda per questa sanatoria sono state soprattutto persone latinoamericane (67%) e under 34. La popolazione africana è rimasta in gran parte esclusa.