Addio a Don Antonio Mazzi. Fondatore di Exodus, faro per il recupero dalle tossicodipendenze

Si è spento all'età di 96 anni nella sua storica Casa all'interno del Parco Lambro a Milano

È venuto a mancare Don Antonio Mazzi, educatore e attivista italiano, impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della Fondazione Exodus che ha confermato il decesso. Mazzi si è spento oggi all’età di 96 anni nella sua storica Casa all’interno del Parco Lambro a Milano.

Una vita per chi vive sulla strada

Antonio Mazzi nasce a Verona nel 1929 e cresce incontrando presto il dolore, perdendo il padre quando è ancora un bambino. Forse è proprio quella ferita a far nascere in lui una vocazione diversa dal comune: non quella di un sacerdote da sagrestia, ma di un uomo pronto a sporcarsi le mani per strada. Ordinato prete nei primi anni ’50, capisce subito che il suo posto è dove gli altri preferiscono non guardare. La svolta vera arriva nel 1984, quando all’interno del Parco Lambro a Milano fonda il progetto Exodus. Erano anni bui, segnati dall’epidemia dell’eroina che inghiottiva migliaia di ragazzi. Don Mazzi risponde non con le prediche, ma proponendo una “cura” fatta di vita all’aria aperta, responsabilità, lavoro e viaggio: le sue celebri carovane di recupero per giovani tossicodipendenti e disagiati.

Il recupero della tossicodipendenza e il racconto in tv

Poco dopo, il suo carattere vulcanico e il suo tono schietto lo portano dritto sul piccolo schermo. Negli anni ’90 diventa un volto famosissimo della TV italiana, ospite fisso in programmi come Domenica In. Non va lì per cercare notorietà, ma per usare i media come un pulpito moderno: parla di famiglie spiazzate, di giovani inascoltati e di un’educazione che dev’essere ascolto prima ancora che regola.

Con il suo stile provocatorio, l’inconfondibile parlata rapida e decine di libri pubblicati, Don Antonio Mazzi ha attraversato decenni di storia italiana rimanendo sempre fedele alla sua missione: dimostrare che non esiste un ragazzo del tutto perduto, purché ci sia qualcuno disposto a camminargli accanto.