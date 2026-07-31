Il presunto “UFO alieno” nascosto in Corea del Sud è solo un radiofaro ad Anyang
Diverse condivisioni Facebook trattano la scoperta, da parte degli «investigatori di Internet» di un disco volante alieno “nascosto” in un «complesso ultrariservato dell’aeronautica militare in Corea del Sud». Il tutto verrebbe confermato anche dalle recenti dichiarazioni di Eric Burleson, membro del Congresso degli Stati Uniti. Inoltre la deputata Anna Paulina Luna «avrebbe appena avuto accesso ai rapporti classificati di questo caso».
Per chi ha fretta
- Diversi post e clip su Facebook affermano che le immagini satellitari abbiano scoperto un «disco volante alieno» nascosto in una base militare in Corea del Sud.
- L’oggetto visibile dall’alto non è una navicella non umana, ma un radiofaro dell’aeronautica situato ad Anyang, in un’area panoramica visitabile che si affaccia su Seul.
- I riferimenti alle dichiarazioni dei deputati americani Eric Burlison e Anna Paulina Luna non aggiungono alcuna prova e vengono accostati arbitrariamente alla struttura geografica per alimentare la narrazione.
Il contenuto fuorviante
Trovate la trascrizione dell’audio che si sente nella clip su Turboscribe. Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia:
Era troppo grande per essere spostato… così costruirono sopra di esso per nasconderlo al mondo: il Congresso USA rompe il silenzio.
Un velivolo non umano, troppo grande per essere spostato, nascosto all’interno di una struttura militare segreta costruita appositamente sopra di esso.
Il parlamentare americano Eric Burlison ha dichiarato di aver ricevuto queste informazioni da una struttura protetta SCIF sia da fonti esterne. Secondo le rivelazioni, la nave si troverebbe in una base militare statunitense situata in un paese straniero.
Il presunto “UFO” di Anyang
Il presunto disco volante è un radiofaro dell’aeronautica situato in una zona visitabile dai turisti ad Anyang. Si tratta di una zona panoramica da cui è possibile vedere la città di Seul dall’alto (coordinate 37°24’49.0″N 126°55’42.0″E).
Nel sito dedicato alla struttura è possibile recuperare altre foto, dove si vede una struttura difficile da considerare aliena. Per altro alla base di tutta questa narrazione c’è solo la forma del radiofaro. Nulla nelle dichiarazioni dei deputati Burleson e Luna aggiunge qualcosa in merito:
Conclusioni
Non c’è alcun «velivolo non umano» o disco volante sotterraneo nascosto sotto una base segreta ad Anyang. La struttura indicata nei post virali è un impianto radar e radiofaro per la navigazione aerea, collocato in una zona frequentata da turisti. La narrazione nasce dall’interpretazione suggestiva di una forma circolare vista dal satellite, abbinata in modo fuorviante a dichiarazioni slegate dal contesto reale.
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