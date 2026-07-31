Era troppo grande per essere spostato… così costruirono sopra di esso per nasconderlo al mondo: il Congresso USA rompe il silenzio.

Un velivolo non umano, troppo grande per essere spostato, nascosto all’interno di una struttura militare segreta costruita appositamente sopra di esso.

Il parlamentare americano Eric Burlison ha dichiarato di aver ricevuto queste informazioni da una struttura protetta SCIF sia da fonti esterne. Secondo le rivelazioni, la nave si troverebbe in una base militare statunitense situata in un paese straniero.