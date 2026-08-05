Ischia, presenta un documento falso per lo sconto sul traghetto, poi dice di essere un vip di Uomini e Donne: arrestato

Si chiama Rosario Ibello e aveva partecipato alla trasmissione nel 2023. Nella sua borsa i carabinieri hanno trovato una seconda carta d'identità con dati diversi per avere tariffe scontate sull'isola di ischia

È successo al porto di Ischia, dove i carabinieri hanno fermato un uomo che stava per imbarcarsi su una nave e gli hanno chiesto di mostrare i documenti. La carta d’identità sembrava essere in regola, ma durante un controllo più approfondito nella sua borsa i militari hanno trovato un secondo documento apparentemente identico, con una sola differenza: la residenza indicata era quella di Barano d’Ischia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il documento sarebbe stato utilizzato per ottenere le tariffe agevolate riservate ai residenti dell’isola. Per Rosario Ibello è quindi scattato l’arresto con l’accusa di possesso di documenti falsi, oltre alla denuncia per truffa ai danni della compagnia di navigazione.

Il passato a Uomini e Donne

L’uomo è un 56enne napoletano di nome Rosario Ibello ed è conosciuto anche per aver partecipato nel 2023 a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, come corteggiatore del trono «Over». Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe utilizzato il documento con la falsa residenza a Ischia anche il 3 agosto, quando aveva acquistato un biglietto per il traghetto per usufruire della tariffa ridotta riservata agli abitanti dell’isola. Secondo alcune ricostruzioni, poco prima del controllo l’uomo si sarebbe stupito di non essere stato riconosciuto come volto della televisione. La sua partecipazione al programma, però, non sembra avergli dato la fama che rivendica. Basta una rapida ricerca online per rendersi conto che ci sono poche tracce della sua presenza nella trasmissione e non sembrano esistere suoi profili social pubblici.