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Udine, bimbo di 5 anni si sporge dalla finestra e cade giù: è in gravi condizioni

09 Agosto 2026 - 21:27 Alba Romano
bimbo udine 5 anni
bimbo udine 5 anni
Un momento di distrazione dei genitori, il volo di 3 metri, l'arrivo in ospedale: il piccolo è stato affidato alle cure del Santa Maria della Misericordia
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Un bambino di 5 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da una finestra a un’altezza di circa tre metri. L’incidente è avvenuto in un’abitazione di via Borta 19, a Enemonzo, in provincia di Udine. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe sporto dalla finestra durante un momento di distrazione dei genitori, perdendo poi l’equilibrio e cadendo.

Il piccolo finisce in ospedale

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ampezzo, insieme ai soccorritori arrivati in ambulanza e con un elicottero. Il bambino è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è sottoposto agli accertamenti necessari. Il bambino è in gravi condizioni.

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