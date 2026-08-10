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Terremoto in Colombia, l’appello del medico dopo il crollo: «Tanti pazienti intrappolati: chi può ci aiuti» – Il video

10 Agosto 2026 - 18:45 Chiara Pancari
Il dottor Juan Gallego ha lanciato una richiesta d'aiuto disperata, dopo che un'ala della struttura è crollata per il sisma di magnitudo 7.4. La corsa contro il tempo per salvare i molti pazienti ancora sotto le macerie
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Un’ala di un ospedale universitario di Cali, in Colombia, è crollata a causa della forte scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la zona questa mattina alle 7.34 ora locale. Secondo quanto riportato da Blu Radio, ci sarebbero pazienti, tra cui alcuni bambini, intrappolati sotto le macerie. Le squadre di soccorso sono impegnate nelle operazioni di verifica ed evacuazione. Il sisma ha avuto epicentro a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, a una profondità di 96 chilometri e al momento non è ancora possibile quantificare il numero di dispersi.

L’appello del medico

Uno dei medici dell’ospedale, Juan Gallego, ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui chiede aiuto per salvare i pazienti da sotto le macerie: «Tutte le persone che possono venire a dare una mano, che vengano alla clinica Valle Salud. Ci sono molti pazienti in terapia intensiva che devono essere evacuati. L’edificio è crollato ed è completamente distrutto. Chiunque possa venire a dare una mano, venga». Sono crollati il terzo, quarto e quinto piano dell’edificio, ma secondo l’ultimo video pubblicato dal medico, sembra che la situazione stia tornando sotto controllo.

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