Europei di atletica, inizio amaro per l’Italia: infortunio Furlani, esce in carrozzina. Tre italiani in finale nel getto del peso: il programma – Il video

Il lunghista azzurro, favorito d'obbligo per il titolo, si è fermato dopo essere atterrato a 7,73 metri. Un dolore alla coscia destra lo ha costretto al ritiro immediato

Inizio sfortunato per la spedizione azzurra ai Campionati europei di atletica leggera a Birmingham. Mattia Furlani, punta di diamante del salto in lungo e favorito della vigilia per la conquista della medaglia, è stato costretto ad abbandonare la competizione a causa di un infortunio muscolare. Il campione mondiale ha dato forfait al primo salto di qualificazione, dopo essere atterrato alla misura di 7,73 metri. Furlani ha quindi fatto chiaramente capire di non essere in grado di continuare, alzando bandiera bianca e dicendo addio ai sogni europei prima ancora dell’accesso in finale. È addirittura servita la sedia a rotelle per portarlo fuori dal campo. Una consolazione arriva dal getto del peso. Nessun problema per Leonardo Fabbri, che accede alla finale con un 21.29 al primo tentativo. Oltre a lui si qualificano anche gli azzurri Nick Ponzio, terzo con 20.48, e Zane Weir, nono con 19.80.

Infortunio per Mattia Furlani, il campione azzurro deve abbandonare gli Europei di Birmingham.



Riprenditi presto, il prossimo anno è più importante e soprattutto quello ancora dopo è cerchiato di rosso! pic.twitter.com/5tUCi5OL9z — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) August 10, 2026

Le condizioni di Furlani. In finale ci va Inzoli

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Mattia Furlani è stato sottoposto a un’ecografia che ha evidenziato come il punto interessato dovrebbe essere il bicipite femorale destro. La stessa zona dell’infortunio di maggio, in Cina. Proprio a causa di questo stop, Mattia Furlani non è arrivato agli Europei nei migliori di modi. L’unica gara prima di Birmingham era stata al meeting di Montecarlo del 10 luglio. Un ottavo posto non da lui. Tornerà in Italia per svolgere ulteriori esami medici. Sicuramente un inizio diverso rispetto alle aspettative di tutti. Che ci fosse qualcosa che non andava lo si era capito fin da subito. Durante la fase di volo, Furlani accattorcia: probabilmente è lì che sente il dolore. Dopo l’atterraggio sulla sabbia, il campione mondiale di salto in lungo fa subito capire di non poter continuare, toccandosi la gamba destra e facendo segno «basta». Passano una decina di minuti e Furlani viene scortato all’uscita dall’impianto seduto su una sedia a rotelle. Chi invece prosegue la gara è Francesco Inzoli che al terzo tentativo atterra addirittura a 8.35, la migliore misura delle qualificazioni. Lo ritroveremo in finale.

mattia furlani esce dallo stadio in sedia a rotelle, il suo europeo è già finito pic.twitter.com/IeLvgozwsu — Carlofilippo Vardelli (@sgavdio) August 10, 2026

Il programma della serata

In serata, a partire dalle 20:00, si assegnano le prime medaglie. Di seguito il programma: