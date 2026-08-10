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Mark Zuckerberg sfida il campione di MMA Merab Dvalishvili: il combattimento su una piattaforma in mezzo al lago – Il video

10 Agosto 2026 - 15:45 Chiara Pancari
Il Ceo di Meta ha incontrato di nuovo il lottatore georgiano, dopo il primo round dello scorso anno. Questa volta il ring improvvisato è stato allestito sul lago, tra California e Nevada. Chi ha avuto la meglio
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Mark Zuckerberg è tornato a sfidare Merab Dvalishvili, il campione Ufc di origini georgiane. Dopo un primo round avvenuto lo scorso anno in una vera gabbia, questa volta i due hanno scelto un luogo scenografico per il combattimento: una piattaforma galleggiante sul lago Tahoe, al confine tra California e Nevada.

La passione di Zuckerberg per le arti marziali

Zuckerberg pratica arti marziali da diversi anni e si è allenato anche con alcuni dei più noti professionisti del settore, come Israel Adesanya e Alexander Volkanovski. Una passione che, due anni fa, lo ha spinto anche a sfidare il patron di Twitter e Tesla Elon Musk: i due imprenditori avevano annunciato l’intenzione di affrontarsi in un incontro di arti marziali miste, ma il match è stato poi accantonato dopo mesi di provocazioni e rinvii.

Durante l’incontro con Dvalishvili non sono mancati momenti di leggerezza: il campione ha sollevato Zuckerberg e lo ha trasportato da un lato all’altro della piattaforma e i due si sono tuffati in acqua, mentre la moglie del fondatore di Facebook, Priscilla Chan, si è goduta lo spettacolo a bordo di un kayak.

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