Colleferro, esplosione nello stabilimento di munizioni dell’ex Simmel Difesa, il boato avvertito anche nei comuni limitrofi – Il video
Un’esplosione seguita da un incendio si è verificata nel pomeriggio di oggi, 13 agosto, nello stabilimento Knds Ammo Italy di Colleferro, storicamente noto come ex Simmel Difesa. La deflagrazione ha generato un boato chiaramente avvertito anche nei comuni limitrofi, provocando forte allarme tra i residenti della zona. Fonti dei soccorritori hanno confermato che non ci sarebbero feriti né persone coinvolte nello scoppio.
August 13, 2026
Il rogo nel reparto pressatura polveri
Secondo le prime ricostruzioni, il rogo e la successiva esplosione si sarebbero sviluppati all’interno del reparto dedicato alla pressatura polveri, interessando fortunatamente un’unica area circoscritta dell’impianto di produzione e stoccaggio. Sul posto sono giunte tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, operando con estrema cautela data la presenza di materiale ad alto rischio.
Cosa si produce nella struttura
Il sito industriale di Colleferro rappresenta uno snodo strategico per il settore della Difesa. L’azienda è infatti specializzata sia nella fabbricazione di munizioni di medio e grosso calibro destinate alle forze terrestri e navali, sia nella produzione di combustibili solidi impiegati per i vettori aerospaziali.