«Cena buona, ma l’eclissi non si è vista»: la surreale protesta dei clienti che chiedono il rimborso all’osteria

Sul Monte Grappa le nuvole coprono lo spettacolo solare e un gruppo di avventori decide di rivalersi sul ristoratore: «Siamo venuti fin qui solo per quella»

Salire in quota, prenotare un tavolo con vista panoramica e attendere con ansia lo spettacolo dell’eclissi. Poi, però, arrivano le nuvole, il cielo si copre e del fenomeno astronomico non si vede neppure l’ombra. Una delusione che per la maggior parte delle persone si trasforma al massimo in un’alzata di spalle, ma che sul Monte Grappa ha dato vita a un siparietto surreale. I clienti di un’osteria amareggiati per la brutta sorpresa avrebbero addirittura preteso il rimborso della cena: «Non abbiamo visto l’eclissi, pretendiamo il rimborso della cena».

La protesta dei clienti dell’osteria

A riportare la notizia è il Tg Bassano. In occasione del raro evento solare, centinaia di persone si sono riversate sui tornanti e nei rifugi del massiccio veneto, sperando di godersi il fenomeno da una posizione privilegiata. Le osterie, le malghe e i ristoranti della zona hanno così registrato il tutto esaurito in poche ore. Peccato che la morsa di nubi e la foschia in quota abbiano completamente rovinato i piani, coprendo la vista proprio al momento clou.

«Servizio incompleto»: la pretesa al cassa

A quel punto, al momento di saldare il conto, alcuni clienti hanno deciso di protestare con il gestore dell’osteria. La motivazione? Essere saliti fin lassù appositamente per osservare l’eclissi e, non avendola vista, considerare la serata incompleta. Da qui la richiesta spiazzante: un rimborso o un consistente sconto sulla cena appena consumata. Al ristoratore, tra l’incredulo e il rassegnato, non è rimasto che far notare come la cucina e il servizio facessero parte del conto, mentre il controllo delle condizioni meteorologiche non rientrasse ancora tra le competenze dello staff.