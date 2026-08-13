Ultime notizie Caldo recordColombiaEclissiImmigrazioneSigfrido Ranucci
ESTERIEclissiSkateboardVideo

L’eclissi solare e l’acrobazia epica dello skater olimpico, Danny Leòn – Il video

13 Agosto 2026 - 13:56 Stefania Carboni
Un'inquadratura studiata al millimetro che ha immortalato il momento esatto in cui Sole, Luna e skateboard si fondono in uno scatto strabiliante
Google Preferred Site

È bastata una pianificazione perfetta a trasformare un raro fenomeno astronomico in una delle immagini più virali degli ultimi tempi. Lo skater spagnolo Danny León ha incantato milioni di utenti condividendo sui propri canali social un video spettacolare, realizzato grazie alla sinergia con la sua squadra.

Nelle immagini, il campione esegue un’evoluzione perfetta con l’eclissi a far da cornice. Un’inquadratura studiata al millimetro che ha immortalato il momento esatto in cui Sole, Luna e skateboard si incontrano, dando vita a un’opera visiva unica nel suo genere.

Ti potrebbe interessare

Articoli di ESTERI più letti
1.

Muffa nelle docce, scorte esaurite, caldo estremo: il caso dei marinai Usa bloccati nella portaerei Lincoln da 208 giorni

2.

L’uomo con il razzo portatile e l’Iran: perché Trump ha lasciato in segreto il vertice Nato in Turchia

3.

Migranti, la Germania non arretra: «Le espulsioni verso l’Italia si faranno. Sorpresi dall’agitazione di Roma». La replica di Tajani

4.

Putin dice che «risponderà» ai sequestri delle navi russe. E gli Usa chiedono all’Ucraina lo stop agli attacchi alle petroliere

5.

In Grecia c’è un’isola che offre colazione e alloggio a chi si prende cura dei gatti randagi