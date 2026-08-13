L’eclissi solare e l’acrobazia epica dello skater olimpico, Danny Leòn – Il video
Un'inquadratura studiata al millimetro che ha immortalato il momento esatto in cui Sole, Luna e skateboard si fondono in uno scatto strabiliante
È bastata una pianificazione perfetta a trasformare un raro fenomeno astronomico in una delle immagini più virali degli ultimi tempi. Lo skater spagnolo Danny León ha incantato milioni di utenti condividendo sui propri canali social un video spettacolare, realizzato grazie alla sinergia con la sua squadra.
Nelle immagini, il campione esegue un’evoluzione perfetta con l’eclissi a far da cornice. Un’inquadratura studiata al millimetro che ha immortalato il momento esatto in cui Sole, Luna e skateboard si incontrano, dando vita a un’opera visiva unica nel suo genere.