Licata, cani randagi si rifugiano nel supermercato per sfuggire al caldo torrido: come hanno reagito clienti e personale – Il video

Entrati autonomamente nell'androne condizionato, sono stati accuditi da dipendenti e turisti con acqua e crocchette. Sui social grande solidarietà, ma si riaccende il dibattito sulle politiche di gestione del randagismo

Cercavano soltanto un po’ di sollievo dalle temperature roventi che stanno flagellando la Sicilia e lo hanno trovato nell’androne condizionato di un supermercato. A Licata, in provincia di Agrigento, un gruppo di cani randagi è entrato autonomamente all’interno del punto vendita Lidl della zona, adagiandosi sul tappeto all’ingresso per godersi l’aria fresca diffusa dall’impianto di climatizzazione.

L’accoglienza dei clienti e del personale

Invece di allontanare gli animali, la direzione e il personale della struttura hanno scelto di lasciarli riposare indisturbati all’ombra e al fresco. Un gesto di cura condiviso anche dai clienti e da diversi turisti di passaggio, che si sono premurati di portare ciotole d’acqua fresca e vaschette di crocchette per abbeverare e sfamare i cani durante le ore più calde della giornata.

Tra plausi e polemiche

Le immagini dei quattro zampe stesi tranquillamente a pochi passi dalle porte scorrevoli hanno fatto rapidamente il giro dei social network, raccogliendo un’ondata di elogi per la sensibilità dimostrata nei confronti degli animali in difficoltà. Al tempo stesso, la vicenda ha riaperto una discussione mai sopita sulla gestione del randagismo sul territorio. Molti utenti hanno infatti evidenziato come le azioni di solidarietà dei privati, per quanto encomiabili, non possano sostituire una programmazione pubblica a lungo termine basata su interventi di sterilizzazione, recupero e cure veterinarie.