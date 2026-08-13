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Wsj: «Gli Usa pronti a mandare una nave in Medio Oriente per sostituire la Lincoln»

13 Agosto 2026 - 19:36 Chiara Pancari
La nuova nave dovrebbe prendere il posto della portaerei impegnata nella campagna militare contro l’Iran. La sostituzione, già programmata, arriva mentre aumentano le preoccupazioni per le condizioni dei circa 5mila marinai a bordo
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Gli Stati Uniti si preparano a inviare la USS George Washington in Medio Oriente, dove dovrebbe sostituire la USS Abraham Lincoln, impegnata nell’area per la campagna militare in Iran da oltre 200 giorni. A riferirlo è il Wall Street Journal, secondo cui si tratta di una sostituzione già prevista e non di una decisione presa in risposta alle recenti polemiche sulle condizioni a bordo della Lincoln. La portaerei, che conta oltre 5.000 marinai, è infatti al centro delle preoccupazioni mediatiche e politiche per le condizioni in cui l’equipaggio è costretto a vivere e lavorare, tra carenze di cibo e prodotti di uso quotidiano come sapone e dentifricio, problemi agli impianti della nave, turni estenuanti e segnali di peggioramento della salute mentale.

Le condizioni a bordo della Lincoln

La USS Abraham Lincoln era partita per una missione programmata a novembre nell’area dell’Indo-Pacifico, ma a gennaio è stata spostata in Medio Oriente in vista dell’innalzamento delle tensioni con l’Iran. Da allora ha partecipato alle operazioni militari statunitensi e al blocco dei porti iraniani, accumulando oltre 250 giorni di dispiegamento e circa 200 giorni senza uno scalo. Il senatore democratico Richard Blumenthal ha denunciato condizioni sempre più difficili per l’equipaggio, citando carenze di beni di prima necessità, problemi all’acqua e agli impianti idraulici, difficoltà nella consegna della posta e un peggioramento del benessere psicologico dei marinai. Alcuni marinai hanno addirittura tentato il suicidio a bordo. La USS George Washington, attualmente impegnata nel Pacifico e basata in Giappone, dovrebbe quindi prendere il posto della Lincoln secondo il piano di rotazione già stabilito dalla Marina.

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