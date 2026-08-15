Ultime notizie Caldo recordCisgiordaniaImmigrazioneSigfrido Ranucci
ATTUALITÀCataniaEtnaSiciliaTerremotiVideo

Scossa di terremoto nel Catanese: la strada si spacca per colpa dell’Etna – Il video

15 Agosto 2026 - 18:15 Stefania Carboni
Trema la terra con magnitudo 3.9 a Linguaglossa. Per precauzione evacuati i ristoranti della zona, impegnati nel pranzo di Ferragosto
Google Preferred Site

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 12:24 a Linguaglossa, nel Catanese. Sisma e faglia della Pernicana sono legati all’attività vulcanica dell’Etna, come confermato dal capo della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina. Il terremoto ha provocato spaccature lungo la strada per Piano Provenzana, nella zona Ragabo – Clan dei Ragazzi, spingendo le autorità a evacuare precauzionalmente i ristoranti dell’area. Al momento non si segnalano ulteriori danni o feriti. Sul posto sono operative le squadre del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il Corpo Forestale, il Comune e la Provincia per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

(video X @chematierra)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Monte Bianco, 32 alpinisti bloccati al rifugio Goûter. Il sindaco non manda l’elicottero: «Avevano ignorato gli avvertimenti»

2.

Martina Lattuca scomparsa, la protesta della sorella: «Per il marito di Roccella ricerche per 37 giorni, per lei solo 3»

3.

I pompieri liberano un uomo da un anello fallico «rimasto incastrato per giorni»

4.

Garlasco, Andrea Sempio perde il lavoro e la casa

5.

Report, Ranucci e il probabile addio alla conduzione: «Si è fatto condizionare da Lavitola»

leggi anche
aeroporto-catania-riapre-etna
ATTUALITÀ

L’aeroporto di Catania riapre: ripristinati i voli in entrata e in uscita. Per i prossimi giorni resta l’incognita del vento

Di Giovanni Ruggiero
ATTUALITÀ

Etna, spostarsi da Catania diventa un’odissea: taxi fino a 800 euro, treni da 5 ore e sciacallaggio

Di Ygnazia Cigna
etna risveglio cratere voragine cosa succede
ATTUALITÀ

Cosa succede all’Etna: «Il cratere Voragine si sta risvegliando»

Di Alessandro D’Amato