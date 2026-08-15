Scossa di terremoto nel Catanese: la strada si spacca per colpa dell’Etna – Il video

Trema la terra con magnitudo 3.9 a Linguaglossa. Per precauzione evacuati i ristoranti della zona, impegnati nel pranzo di Ferragosto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 12:24 a Linguaglossa, nel Catanese. Sisma e faglia della Pernicana sono legati all’attività vulcanica dell’Etna, come confermato dal capo della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina. Il terremoto ha provocato spaccature lungo la strada per Piano Provenzana, nella zona Ragabo – Clan dei Ragazzi, spingendo le autorità a evacuare precauzionalmente i ristoranti dell’area. Al momento non si segnalano ulteriori danni o feriti. Sul posto sono operative le squadre del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il Corpo Forestale, il Comune e la Provincia per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

(video X @chematierra)