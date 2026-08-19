Dramma a Capodimonte: soffocata con fetta di bacon, Rachele muore a 28 anni dopo sei giorni di agonia

La donna, madre di due figli di 5 e 8 anni, è rimasta per venti minuti senza ossigeno

Si è conclusa nel peggiore dei modi la tragedia che ha colpito Capodimonte, nel Viterbese. Rachele Ferrara, 28 anni e madre di due figli di 5 e 8 anni, si è spenta dopo sei giorni di agonia. L’incidente si è verificato lo scorso 14 agosto, quando la giovane è corsa in strada chiedendo disperatamente aiuto dopo che una fetta di bacon le aveva ostruito le vie respiratorie.

Venti minuti senza ossigeno

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 — che le hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione, inclusa la manovra di Heimlich — le sue condizioni sono apparse subito disperate. Trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, la prolungata mancanza di ossigeno, circa 20 minuti, ha purtroppo provocato lesioni cerebrali irreversibili. Questa notte, dopo sei giorni in terapia intensiva, è stata dichiarata la morte cerebrale. Con un ultimo gesto di grande generosità, la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.