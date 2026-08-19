«A me interessa più del cavallo», le polemiche dopo l’invasione al Palio di Siena. Come sta il fantino Tittia – Il Video

La caduta del fantino durante i festeggiamenti riapre le polemiche sulla sicurezza in pista, mentre il video dell'incidente divide gli utenti sui social

Dopo 28 anni la Contrada del Nicchio è tornata a vincere il Palio di Siena, ma i festeggiamenti sono stati subito interrotti da un incidente. Il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, e il cavallo Anda e Bola si sono scontrati con due persone che si trovavano sulla pista per festeggiare la vittoria. Entrambi sono caduti, ma mentre il cavallo si è rialzato quasi immediatamente, il fantino è rimasto a terra. Atzeni ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all’Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è rimasto ricoverato in osservazione per gli accertamenti. Le sue condizioni, al momento, non sembrano gravi e il fantino sarebbe arrivato in ospedale cosciente.

La polemica sulla sicurezza del Palio di Siena

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza durante i momenti successivi alla gara. L’ingresso dei contradaioli in pista dopo il terzo giro fa parte della tradizione del Palio, ma rappresenta anche una delle fasi più rischiose della giornata. Negli anni non sono mancati incidenti, con diversi casi di contradaioli travolti o rimasti feriti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel corso del Palio di Siena sono state soccorse 24 persone, sette delle quali sono state trasportate in ospedale. Più raro è invece che siano proprio il fantino e il cavallo vincitori a finire coinvolti in un incidente durante i festeggiamenti. La caduta di Tittia ha così riportato l’attenzione sui rischi e la possibilità di introdurre misure per ridurre i rischi.

Le polemiche sul Palio: «A me interessa più del cavallo»

Il video della caduta, condiviso online, ha suscitato reazioni molto diverse tra loro. Alcuni utenti si sono preoccupati per la salute del fantino. Altri hanno criticato il Palio, sostenendo che una manifestazione che tortura gli animali e chiedendone la fine. «Sinceramente a me interessa più del cavallo, ed è ora di finirla nel 2026 con queste cose», ha scritto una persona. Un altro utente ha scritto: «Lasciateli stare gli animali, non vi hanno fatto niente». Altri ancora hanno invece criticato le persone che sono scese in pista al momento dell’incidente. «Ma chi è quel contradaiolo che si è gettato sul cavallo?», si legge in uno dei commenti. Altri hanno criticato il comportamento dei contradaioli che, nonostante la caduta di Tittia, continuavano a festeggiare.

L’incidente dopo la vittoria

La caduta è avvenuta subito dopo la fine della corsa, quando la pista ha iniziato a riempirsi di contradaioli accorsi per festeggiare il ritorno alla vittoria del Nicchio. Proprio in quel momento, Tittia e Anda e Bola si sono scontrare con due persone che si trovavano sulla pista. Il cavallo si è rialzato quasi subito, mentre il fantino, come si vede nel video, è rimasto immobile sul tufo. Atzeni è stato quindi trasferito in ospedale, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Anche Anda e Bola è stato sottoposto agli accertamenti veterinari dopo l’incidente e non avrebbe riportato conseguenze dall’impatto.