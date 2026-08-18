Palio di Siena, trionfa la Contrada del Nicchio. Il fantino Tittia cade dopo l’arrivo e viene portato via in barella – Il video

La Contrada conquista il Palio dell’Assunta dopo due rinvii per maltempo. Il fantino finisce a terra durante i festeggiamenti ma sembra non riportare conseguenze gravi

Il Nicchio ha vinto il Palio di Siena dell’Assunta 2026 con Giovanni Atzeni, detto Tittia, in sella ad Anda e Bola. La Carriera si è corsa il 18 agosto in Piazza del Campo, dopo due rinvii consecutivi per il maltempo e una lunga mossa con diverse false partenze. Per la Contrada dei Pispini è il 43esimo successo, arrivato a 28 anni dall’ultima vittoria, quella del 16 agosto 1998. Per Tittia è invece il 13esimo Palio vinto, dopo il successo conquistato a luglio con l’Aquila. Subito dopo l’arrivo, il fantino è però caduto da cavallo mentre la folla invadeva la piazza per festeggiare.

Tittia cade durante i festeggiamenti

La caduta è avvenuta pochi istanti dopo la conclusione della Carriera, quando i contradaioli si sono riversati in Piazza del Campo. Tittia è finito a terra nel mezzo della calca che si è formata attorno ad Anda e Bola. Dalle prime informazioni non avrebbe riportato conseguenze gravi. Per il fantino, che con questa vittoria raggiunge quota 13 successi al Palio, resta comunque una giornata da ricordare: il Nicchio torna infatti a conquistare il Drappellone dopo 28 anni.