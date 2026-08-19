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Spara alla mano della compagna e la colpisce in testa con una spranga: lei fugge nel bosco e riesce a salvarsi

19 Agosto 2026 - 21:29 Alba Romano
Molini di Triora
Molini di Triora
L'uomo è stato fermato e disarmato dai carabinieri a Molini di Triora (Imperia). La donna ha subìto una ferita alla mano e un trauma cranico
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Una donna è rimasta ferita a una mano dopo che il compagno, armato di pistola ad arma compressa, le ha sparato. È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 agosto a Molini di Triora, in alta valle Argentina (Imperia). La donna, che è riuscita ad allontanarsi, si è rifugiata in un bosco ed è stata individuata dai vigili del fuoco. L’uomo è stato fermato e disarmato dai carabinieri nel tardo pomeriggio.

La fuga nei boschi vicino a casa

Oltre alla ferita alla mano, la donna – che è di origine francese – ha anche subìto un trauma alla testa. Pare infatti che il compagno l’abbia anche colpita con una spranga. La donna era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove è stata raggiunta dai soccorritori che l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita.

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