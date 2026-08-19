Ricercato dall’Interpol per omicidio: 30enne turco arrestato dai carabinieri su un volo low cost a Ciampino

Su di lui pendeva una «Red Notice» della polizia internazionale: era scomparso da quattro anni

La sua fuga si è interrotta a bordo di un volo low cost appena atterrato nello scalo romano di Ciampino. Un cittadino turco di 30 anni, latitante da circa quattro anni e destinatario di una Red Notice dell’Interpol per omicidio, è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato. L’uomo, partito dal centro dell’Inghilterra — dove si nascondeva probabilmente con la copertura di alcuni conoscenti —, era diretto in Italia, probabile tappa di transito o potenziale punto d’appoggio per la prosecuzione della latitanza.

Una collaborazione tra Regno Unito e Italia

La segnalazione decisiva è giunta alle autorità italiane mentre il velivolo, decollato dall’aeroporto inglese di East Midlands, era già in quota. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha prontamente allertato la Polaria di Ciampino, fornendo i dettagli necessari per il riconoscimento del passeggero. All’atterraggio, i poliziotti sono saliti a bordo dell’aereo e hanno individuato il 30enne tra i passeggeri. Raggiunto dagli agenti con le dovute precauzioni visto il profilo del ricercato, l’uomo non ha opposto alcuna resistenza ed è stato condotto negli uffici di scalo per le formalità di rito.

Espletate le procedure d’identificazione, l’uomo è stato trasferito nel carcere romano di Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle procedure di estradizione. Il 30enne era ricercato dalla fine del 2022 dopo una condanna a 10 anni di reclusione per un omicidio commesso nel 2020 durante un diverbio nella provincia turca di Diyarbakır; gli resta ora da scontare una pena residua di quasi 6 anni.