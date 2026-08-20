Alcaraz è pronto a tornare: sarà agli Us Open dopo mesi di stop per l’infortunio al polso

«Here we go!», ha scritto il tennista sui social. L'annuncio dopo quattro mesi di pausa

«Here we go!». Con queste parole Carlos Alcaraz ha annunciato sui social che sarà al via degli US Open, mettendo fine a quattro mesi di stop per un infortunio al polso destro. Il tennista spagnolo, fermo dallo scorso aprile, soffre di una tenosinovite al polso destro, un’infiammazione della guaina che riveste i tendini, associata al coinvolgimento della fibrocartilagine triangolare (TFCC). Si tratta di un problema che colpisce spesso i tennisti e che in passato ha interessato, tra gli altri, Rafael Nadal.

Il recupero

Per Alcaraz il recupero è passato attraverso un trattamento conservativo, basato su riposo, immobilizzazione, antinfiammatori e fisioterapia. I tempi stimati per il recupero da questo tipo di infortunio sono generalmente di 6-8 settimane, ma possono variare in base alla risposta del tendine. Il rientro agli US Open segna così il ritorno in campo del 23enne spagnolo dopo una lunga assenza.