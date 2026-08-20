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Alcaraz è pronto a tornare: sarà agli Us Open dopo mesi di stop per l’infortunio al polso

20 Agosto 2026 - 19:28 Alba Romano
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«Here we go!», ha scritto il tennista sui social. L'annuncio dopo quattro mesi di pausa
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«Here we go!». Con queste parole Carlos Alcaraz ha annunciato sui social che sarà al via degli US Open, mettendo fine a quattro mesi di stop per un infortunio al polso destro. Il tennista spagnolo, fermo dallo scorso aprile, soffre di una tenosinovite al polso destro, un’infiammazione della guaina che riveste i tendini, associata al coinvolgimento della fibrocartilagine triangolare (TFCC). Si tratta di un problema che colpisce spesso i tennisti e che in passato ha interessato, tra gli altri, Rafael Nadal.

Il recupero

Per Alcaraz il recupero è passato attraverso un trattamento conservativo, basato su riposo, immobilizzazione, antinfiammatori e fisioterapia. I tempi stimati per il recupero da questo tipo di infortunio sono generalmente di 6-8 settimane, ma possono variare in base alla risposta del tendine. Il rientro agli US Open segna così il ritorno in campo del 23enne spagnolo dopo una lunga assenza.

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