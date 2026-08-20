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Si getta con l’auto (e la moglie) nel mare di Cattolica: fermato per tentato omicidio

20 Agosto 2026 - 13:16 Stefania Carboni
cattolica auto mare moglie
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Con il pretesto di fare la spesa, ha convinto la consorte a uscire in macchina. Vicino al porto ha accelerato facendo finire l'auto in mare. La donna si è salvata uscendo dal lunotto posteriore grazie all'aiuto dei passanti, mentre lui si è dato alla fuga
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Ha finto una normale uscita per fare la spesa, ma una volta raggiunta la zona portuale ha accelerato improvvisamente puntando dritto verso il mare. Un 45enne di origine albanese, residente a San Giovanni in Marignano, è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri di Riccione con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie di 44 anni. Nessuna lite. L’uomo potrebbe aver pianificato tutto.

Prima il palo poi la banchina

Con il pretesto della spesa, l’uomo ha convinto la donna a salire in auto. Arrivato al porto di Cattolica, ha premuto sull’acceleratore, impattando prima contro un palo e finendo poi nello specchio d’acqua profondo circa tre metri. Il 45enne è uscito per primo dall’abitacolo. La donna, rimasta intrappolata nell’auto che si stava allagando e incapace di nuotare, è riuscita a salvarsi scappando dal lunotto posteriore. Alcuni passanti si sono tuffati in acqua e, tramite una cima calata dalla banchina, hanno tratto in salvo la coppia. Una volta a riva, l’uomo è scappato a piedi. I carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato in serata in un’area boschiva vicino a casa dopo una caccia all’uomo durata diverse ore. La donna si trova ancora all’ospedale di Pesaro per accertamenti.

(Foto di Sydney Moore su Unsplash)

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