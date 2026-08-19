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Litiga con la moglie e si getta con l’auto nel porto di Cattolica: i pescatori li salvano, ma lui esce dall’acqua e scappa

19 Agosto 2026 - 19:57 Alba Romano
cattolica auto porto fuga marito
cattolica auto porto fuga marito
Non appena l'uomo si è ripreso, è fuggito tra gli scogli e ha fatto perdere le proprie tracce. La donna è stata portata in ospedale in via precauzionale
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Attimi di paura a Cattolica, nota località balneare in provincia di Rimini. Nel pomeriggio di mercoledì, un uomo di 46 anni si è lanciato con l’auto – una Volkswagen Golf – nel porto canale, con la moglie seduta accanto. Dopo pochi secondi, il portellone del bagagliaio si è aperto e i due sono riusciti a riemergere, aiutati da alcune persone che si sono gettate in acqua per salvarli.

La fuga dell’uomo dopo i soccorsi

I sanitari sono intervenuti per soccorre marito e moglie. Non appena si è ripreso, l’uomo – di origini albanesi residente a San Giovanni in Marignano, a pochi chilometri da Cattolica, la moglie una donna di origine albanese di 40 anni. Ieri è avvenuto un litigio fra i due e all’arrivo dei carabinieri l’uomo è stato arrestato, e poi rilasciato, per resistenza a pubblico ufficiale- è fuggito tra gli scogli facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri che stanno anche cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti ma, a quanto si apprende, solo in via precauzionale e non sarebbe in pericolo di vita.

L’arresto di ieri per resistenza a pubblico ufficiale

Proprio ieri, l’uomo era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che i carabinieri erano intervenuti in seguito ad una segnalazione per un litigio domestico. Nei confronti dell’uomo pare non risultino, al momento, denunce per violenza sulla moglie. Il 45enne ha piccoli precedenti, però molto datati.

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