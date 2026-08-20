«Non riesco a trovare l’ostello». Milano, giovane turista chiede informazioni e viene violentata. Arrestato un 25enne

La giovane aveva il telefono scarico e aveva chiesto aiuto. Ma l’uomo che si è offerto d'aiutarla l’avrebbe portata a casa sua e costretta a subire atti sessuali

Era arrivata a Milano per una vacanza. La sera del 9 agosto, con il telefono scarico, la 21enne colombiana non riusciva più a raggiungere l’ostello che aveva prenotato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, in quel momento ha incontrato un 25enne che si è offerto di aiutarla. Il ragazzo l’ha accompagnata in un appartamento di Calvairate, dicendole che avrebbe potuto ricaricare lì il cellulare. Una volta in casa, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo l’ha aggredita e minacciata, costringendola a subire atti sessuali. La ragazza è riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione.

La fuga e la richiesta di aiuto

La 21enne ha raggiunto un capolinea del tram e ha chiesto aiuto al conducente. Il dipendente di Atm ha chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti, riuscendo in poco tempo a individuare l’appartamento e a identificare il 25enne. Dopo circa dieci giorni di indagini, il tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, di origine peruviana, arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Gli accertamenti proseguono per ricostruire la dinamica della vicenda e verificare gli elementi raccolti dagli investigatori.