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L’influencer Sonia Bellina trovata nuda e morta carbonizzata, fermati due uomini. La scoperta tra le vigne della Francia

20 Agosto 2026 - 20:10 Chiara Pancari
La 29enne era scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 agosto. Uno dei sospettati sarebbe stato l’ultimo a entrare in contatto con lei ed è già noto alle forze dell’ordine
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L’influencer francese Sonia Bellina, 29 anni, è stata trovata morta tra le vigne di Saint-Gilles, nel sud della Francia. Il suo corpo, nudo e carbonizzato, era stato segnalato il 12 agosto da un lavoratore agricolo. La ragazza era scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 agosto e la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. La sua identità è stata confermata il 19 agosto attraverso gli esami del Dna. La procura di Nîmes ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e ha fermato due uomini, ritenuti sospettati di una possibile partecipazione, diretta o indiretta, al delitto.

La scomparsa e le indagini

Sonia Bellina, originaria del dipartimento del Gard e residente tra Parigi e il sud della Francia, era uscita da casa della madre per incontrare una persona. Gli investigatori stanno ricostruendo le sue ultime ore anche attraverso l’analisi di un’auto sospetta segnalata nella zona. Uno dei due uomini fermati sarebbe stato l’ultimo a entrare in contatto con la ragazza ed è già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di violenza e porto d’armi. Anche il secondo uomo sarebbe conosciuto dalla polizia, ma avrebbe una posizione considerata meno rilevante.

I due sospettati e il profilo sui social

La procura ha precisato che i due uomini sono stati fermati sulla base di elementi che fanno sospettare una loro partecipazione ai fatti, ma non sono state ancora formulate accuse definitive. Bellina era seguita da oltre 250mila persone su TikTok, dove pubblicava soprattutto contenuti dedicati a lifestyle e moda e organizzava dirette con i follower. Dopo la notizia della morte, sul suo profilo sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio, ma anche commenti offensivi denunciati dalla famiglia attraverso il proprio legale.

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