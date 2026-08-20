Autista del bus perde i sensi, passeggera afferra il volante e guida: così ha salvato 50 persone – Il video

La donna, 63 anni, ha mantenuto il controllo del mezzo mentre un altro passeggero l’aiutava a fermarlo. L’autista è stato trasportato in ospedale. Il caso in Svezia

Un autobus con circa 50 passeggeri a bordo ha rischiato di finire fuori strada sulla Strada Statale 40, vicino a Bottnaryd, nel sud della Svezia. Durante il tragitto, l’autista ha improvvisamente perso conoscenza e il mezzo ha iniziato a procedere senza controllo. A quel punto è intervenuta Maria, una passeggera di 63 anni, che si è messa al volante nel tentativo di mantenere l’autobus in carreggiata. Al suo fianco è intervenuto anche un altro passeggero, Niranjan, che l’ha aiutata a gestire la situazione e a fermare il mezzo.

Cos’è successo all’autista

I due sono riusciti a riportare l’autobus sotto controllo e a evitare un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Nessuno dei passeggeri è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto riferito dai media svedesi, l’autista avrebbe avuto un malore ed è stato successivamente trasportato in ospedale.