Federica Brignone dimessa dopo l’operazione al ginocchio: «Tolte placche e viti, ora porterò le stampelle» – Il video

L'intervento, fa sapere l'atleta in un video, è andato a buon fine. Ora la campionessa deve iniziare un periodo di riabilitazione per poter riprendere gli allenamenti

«Sono molto contenta, il mio ginocchio sta bene. E anche io sto bene». Sono state queste le prime parole di Federica Brignone dopo essere stata dimessa dalla Casa di Cura La Madonnina di Milano dopo un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. L’intervento è stato fatto per rimuovere delle placche e viti applicate in un altro intervento per risolvere i fastidi che continuavano a compromettere la sua attività agonistica.

L’intervento

«Mi sono operata ieri, è andato tutto bene», ha raccontato la doppia campionessa olimpica di Milano Cortina in un video della Fisi. Il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI, ha rimosso dal ginocchio sinistro la placca e le viti che erano state applicate durante l’intervento del 3 aprile 2025. Prima dell’operazione si era ipotizzato anche un possibile intervento al menisco ma, alla fine, non è stato necessario. Ora Brignone dovrà utilizzare le stampelle per alcuni giorni, prima di iniziare il percorso di riabilitazione. «Ora porterò le stampelle per qualche giorno, poi comincerò la riabilitazione per poi riprendere la preparazione atletica», ha spiegato la sciatrice.